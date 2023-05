Marcin Hakiel i tajemnicza Dominika spacerują z córką tancerza po komunii. Helenka w prezencie otrzymała od nich ROWER (ZDJĘCIA)

Jola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla mnie to jest bardzo przykre, dziecko powinno komunie przeżywać że swoimi rodzicami a nie z ich nowymi partnerami, do czego doprowadzają rozwody, p. Kasiu powinna się Pani głęboko zastanowić nad tym co Pani zrobiła, współczuję dzieciom, które napewno Wam tego nie wybacza. To wszystko co pokazujecie to poza, dzieci doskonale to wiedza.