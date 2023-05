Katarzyna Cichopek "przyłapana" po komunii córki. Tak z bliskimi i Maciejem Kurzajewskim świętowała ważne wydarzenie (ZDJĘCIA)

Maj to dla wielu Polaków sezon komunijny. W tym roku do sakramentu przystąpiło po raz pierwszy wiele pociech gwiazd show biznesu. W gronie tym znalazła się m.in. młodsza z pociech Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, Helenka. I tak w miniony weekend byli małżonkowie towarzyszyli córce podczas uroczystości w kościele w Powsinie. Niedzielne spotkanie pary uwiecznili zaś paparazzi. Zarówno celebrytka, jak i tancerz do świątyni przybyli wraz z drugimi połówkami - Hakiel na miejscu stawił się w towarzystwie tajemniczej Dominiki, Kasia zabrała zaś ze sobą Macieja Kurzajewskiego. Byli małżonkowie nie unikali wchodzenia ze sobą w interakcje i wszystko wskazuje na to, że przeżyli święto w radosnej atmosferze.