Marcin Hakiel twierdzi, że Wojewódzki WYRZUCIŁ swoją partnerkę za drzwi. "Musiała mieszkać u naszego wspólnego przyjaciela"

Hakiel od lat lubi przegrywać w różne gry....Puki miał medialna żonę to to się jakoś bilansowalo ale nie oszukujemy się żona była lokomotywą tego lansu więc jak żony brak to brak też bilansu. Marcin długo taktycznie milczał, dużo miał do stracenia dzieci, jakieś wizje zarabiania kasy w mediach po za tym Petarda odwalała cała robotę z praniem brudów. Teraz Petarda zgasiła działa bo dostała nową robotę i już jej nie bardzo wypada. A Marcin trochę wypadł z obiegu przez to że wszyscy już wiedzą, przyzwyczaili się a nawet zaakceptowali fakt że teraz jest nowa medialna para pt Kurzopki. Ba, Oni na tym wszystkim wyszli świetnie bo są mdli, nijacy, słodko się uśmiechają i grzecznie nic nie mówili o rozwodach i byłych partnerach. Robili sobie tylko focie na schodach ruchomych ubrani jak bliźniaki syjamskie. I choć jasne jest to że tak się facto to Oni mieli romans ktory długo ukrywali, to oni rozegrali temat po mistrzowsku to i tak wyszło na to że Hakiel i Petarda to desperaci i frustracji. Petarda teraz dostała robotę i będzie siedzieć już cicho a Marcin w sumie co może? Do szkoły tańca przyciągał klientów wizerunek żony, choreograf z niego żaden, celebryta jak widać po wywiadzie u Kuby też słaby...Jak się ma duże koszty życia związane z, nazwijmy to , słabościami to niestety przychodzi chwila w której dociera do ciebie że trzeba trochę tego brudu rozwodowego sprzedać żeby przetrwać. Jeden tylko szkopuł w tym że Petarda już tak temat wyeksponowała że nawet historie o detektywach nic tu nie wnoszą. Może faktycznie romans z Magdą znaną z tragedii i romansu z piłkarzem co zalewa i ucieka, byłby dobrym ruchem pod kontem zarobku w mediach.