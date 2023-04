Marcin Hakiel zabrał ukochaną Dominikę w góry. Fani NIECIERPLIWIĄ się w komentarzach: "Panie, w końcu pokaż tą babę..." (FOTO)

Jakiś czas temu minął rok, odkąd Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali, że ich małżeństwo to już przeszłość. Mimo że początki rozstania były niezwykle burzliwe, to wszystko wskazuje na to, że para w końcu się dogadała i obecnie sprawuje naprzemienną opiekę nad 14-letnim Adamem i 10-letnią Heleną.