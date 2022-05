Marcin Hakiel ZNOWU odpowiada krytykom. Internauci zarzucają mu, że "LICYTUJE SIĘ" z Katarzyną Cichopek na to, kto jest szczęśliwszy...

Podczas gdy Katarzyna Cichopek jak ognia unika pytań o rozstanie i ani jej w głowie publiczne pranie brudów, Marcin Hakiel wybrał nieco inny sposób na publiczne przeżywanie rozwodu. Jeszcze w weekend tancerz chwalił się weekendową wycieczką z dziećmi i opublikował na Instastories zdjęcie w samych bokserkach. Miało ono nawiązywać do faktu, że pociechy "wysiedliły go" z łóżka i musiał nocować na kanapie.

Jeśli ktoś o tobie mówi źle, ty milcz albo mów o nim tylko dobrze. Bo w życiu nie chodzi o to, by dorównać do czyjegoś niskiego poziomu, ale o to, by być ponad nim - skomentował i dodał hasztag "tego nie trzeba komentować".