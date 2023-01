Marcin Prokop DRWI z Tomasza Kammela i jego sylwestrowych zapewnień... (FOTO)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale lgbcośtam jest w ofensywie ale nie wiem dlaczego...no dlaczego? Najnowsza bajka Disneya...dziwny świat...główny bohater, chłopiec, jest gejem. Czy to normalne wciskać DZIECIOM taki syf? Przecież nastolatkowie tego nie oglądają tylko dzieciaki...potem myślą że to normalne. Zjawisko pociągu do własnej płci istnieje w naturze (tak, tak udokumentowane u zwierząt) wiec i u ludzi się zdarza ale żeby zrobic z tego propagandę to przegięcie. Niestety tu się wykrzywiają priorytety. Nie mam nic do lgbt niech se robią co chcą i nawet te parady są śmiechowe, ale przestańcie robic dzieciom sieczkę z mózgu. To nie jest normalne że dzieciak musi myśleć czy jest z nim ok skoro czuje pociąg do płci przeciwnej. Uff, dość.