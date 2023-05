Marcin Prokop i Dorota Wellman śmieszkują z Małgorzaty Rozenek w "Dzień dobry TVN". Zainspirowała ich... KORONACJA

Pytam 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do zarządu TVN dlaczego przymuszacie telewidzów w programie DDTVN do oglądania nieakceptowanej prezenterki ? Wystarczy przeczytać komentarze i wszystko wiadomo. Nie wystarczy, że ta pani chce prowadzić program tu należy liczyć się z opinia telewidzów, to oni decydują kogo chcą oglądać, a kogo nie chcą🙄 Wciąż jakieś głupie tłumaczenia, że ta pani pracuje nad głosem, a co z poprawną polszczyzną ? To nie czas na naukę ! Czy nie macie nikogo innego ? Nie zmusicie nas do oglądania dopóki nie będzie u was zmian !