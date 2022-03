Marcin Prokop pokazał zdjęcie sprzed PONAD DWÓCH DEKAD. Poznajecie? (FOTO)

Internauci, zgodnie z oczekiwaniami, nie kryli zdziwienia jego aparycją za młodu. Co ciekawe, niektórzy zauważyli na zdjęciu podobieństwo do innej znanej osoby, co część obserwujących nagrodziła "serduszkami". Wcześniej porównywano go m.in. do młodego Keanu Reevesa, teraz z kolei do... Anny Kalczyńskiej, jego redakcyjnej koleżanki.