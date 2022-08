Marcin Prokop zapowiada debiut Małgorzaty Rozenek w roli prowadzącej "DDTVN": "To lwica biznesu, MA JAJA" (WIDEO)

cynik 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Skórzyński? To ten co się miział z Dworczykiem i robił mu korekty do jego paszkwili? No brawo TVN - zamiast go wylać za sprzeniewierzenie się etyce zawodowej, nadal go trzymają, dają zarabiać i jeszcze pchają widzom przed oczy. Trzymałem kciuki za TVN gdy walczył z PiSem, ale widzę, że jednak się stacza.