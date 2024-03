Marek Kondrat opublikował nowe nagranie. Internauci twierdzą, że się zmienił i porównują go do hollywoodzkiego aktora (FOTO)

Wiele hollywoodzkich sław ma swoje odpowiedniki w naszym przemyśle celebryckim. Chyba wszyscy pamiętamy, jak Maciej Zakościelny walczył z łatką "polskiego Brada Pitta", a Tomasz Kammel, który swego czasu pochwalił się zdjęciem z młodości, został porównany do Zayna Malika. Niedawno w podobnej sytuacji znalazła się Paulina Krupińska, która wrzuciła do sieci kilka fotografii sprzed 20 lat, do złudzenia przypominając na nich księżniczkę popu z początków jej kariery muzycznej.