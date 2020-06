Marek Niedźwiecki pozwał Polskie Radio! "Stawianie nieprawdziwych zarzutów dla usprawiedliwienia swoich DZIAŁAŃ CENZORSKICH"

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 370 60 Odpowiedz

To Polacy powinni pozwać Niedźwieckiego i inne stare misie, np: z Trójki za to, że zniszczyli to radio i polską muzykę. Za celowe cenzurowanie i blokowanie młodych i utalentowanych artystów dla kasy z wytwórni. WSTYD!!! Zniszczyli polski rynek muzyczny i jeszcze świętoszków udają. Jestem w szoku, że jeszcze siedzą po radiach i dalej robią swoje.