Marek Piekarczyk zdradził, ile wynosi jego emerytura. Skromna kwota PRZERAŻA

Co jakiś czas docierają do nas wieści o zatrważająco niskich emeryturach polskich gwiazd. Ze względu na naturę ich profesji, składki odkładane przez artystów na fundusze emerytalne czy ubezpieczeniowe często bywają znacznie niższe niż u przeciętnego Polaka, choć na wysokość zarobków w show biznesie nie mają raczej co narzekać. Niekiedy jednak kwoty, które oferuje gwiazdom ZUS, potrafią naprawdę przyprawić o zawroty głowy. Swoim wyliczeniem właśnie podzielił się z fanami Marek Piekarczyk . Nie jest dobrze.

Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne - przyznaje na wstępie Piekarczyk. - Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc… 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie