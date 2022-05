Margaret PRZYJAŹNI SIĘ z Kalush Orchestra! "Jak zaczęła się wojna, to od razu do nich napisałam"

Rok temu poznaliśmy się podczas festiwalu w Rzeszowie. To bardzo fajny festiwal, który polega na tym, że artyści z Polski miksują się z innymi artystami z Ukrainy, Białorusi. Generalnie miksują się artyści ze Wschodu, żeby połączyć te nasz kultury i pogłębiać stosunki pomiędzy nami. Ja występowałam z Kalushem. On dokleił się do mojej piosenki "Sold Out", ja dokleiłam się do ich piosenki "Gori". Byliśmy tam przez kilka dni, więc poznaliśmy się też. Na początku było dosyć ciężko, bo my artyści zazwyczaj jesteśmy skryci i my też byliśmy, ale po jakimś czasie udało nam się zaprzyjaźnić – zdradziła.