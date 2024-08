Margot Robbie prezentuje CIĄŻOWE krągłości podczas urlopu we Włoszech (ZDJĘCIA)

Pani Sroga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 97 10 Odpowiedz

Gdy obejrzałam zdjęcia, pierwsza myśl była taka :"Co ta kobieta, towarzysząca Margot założyła na siebie? Kombinezon? We Włoszech jest upał", ale natychmiast po tym przyszła kolejna "a może jest chora i nie może wystawiać skóry na słońce?"... Tak to właśnie jest, nawet jeśli coś nam się wydaje na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości może być zupełnie, totalnie inne. Nie oceniajmy ludzi zbyt pobieżnie, nie wypisujemy nigdzie, także w necie opinii, które mogą krzywdzić.