Margot Robbie w zaawansowanej ciąży sfotografowana na włoskich wakacjach z mężem (ZDJĘCIA)

Margot Robbie może pochwalić się sukcesem, o jakim wiele koleżanek z branży mogłoby tylko pomarzyć. Australijska aktorka szturmem podbiła Hollywood i nie wygląda na to, by zeszła z zawodowego szczytu. W ostatnim czasie 34-latka musiała jednak nieco zwolnić swoje tempo, albowiem właśnie przygotowuje się do roli matki.