Maria Niklińska o TRAUMIE po Akademii Teatralnej: "Po roku studiów twoi znajomi cię nie poznają, przestajesz wierzyć w siebie"

Gdybym ja doswiadczyla czego podobnego na pierwszym roku studiow,to natychmiast zrezygnowalabym z tej uczelni i poszla na... medycyne,prawo, filologie, dziennikarstwo,psychologie, etc etc, wybrala cos, cos kompletnie innego. No,ale ona wolala trwac w tej beznadziejnej sytuacji by tylko nie isc na trudne studia i potem do normalnej pracy za srednia krajowa. Slawy sie zachcialo! A co gorsza, na nic to 4-letnie cierpienie bylo bo aktorka i tak nie jest. Mobbingu nie popieram,ale trzeba bylo cos robic by temu sie przeciwstawic,a nie teraz po latach z tym wyskakiwac dla poklasku. Najwieksze pretensje miej teraz do siebie!