Eliza Rycembel wspomina Akademię Teatralną w Warszawie: "Profesor, który WKŁADA RĘKĘ POD BLUZKĘ bez pytania"

Stwierdzenie, że "w Warszawie jest tak samo" odnosi się do czasów, w których ja byłam na uczelni. Pierwszy rok studiów był trudny. W szkole spotkałam fantastycznych pedagogów i pedagożki, którzy mnie wspierali, ale spotkałam też na swojej drodze osoby, które sprawiały, że czułam się fatalnie. Regularnie słyszałam, że nie wystarczająco się staram i jak tak dalej pójdzie, to zostanę wyrzucona ze szkoły. O roku selekcyjnym wszyscy wiedzą, ale wydaje mi się, że zamiast nim straszyć, wystarczyłoby zachęcać do pracy - wyznała Eliza Rycembel w rozmowie z Onetem.

Była taka pani profesor, która sprawiała, że nie byłam w stanie nic powiedzieć. Byłam zablokowana. Nie byłam w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa, czułam jak zaciska mi się gardło. Usłyszałam, że jestem niezdolna, że są osoby, które bardziej zasługują na to, by studiować w szkole, że mam "ładną buźkę i włosy, ale to nie wystarczy, żeby zostać aktorką, a już na pewno nie zasłużyłam na to, żeby zagrać przed szkołą". Nie pamiętam już, co więcej mówiła, bo doskonale pamiętam oczy moich kolegów i koleżanek, którzy się temu przysłuchiwali i to uczucie zamykania się w sobie. Albo profesor, który wkłada rękę pod bluzkę bez pytania, żeby lepiej pokazać jak robić dobrze masaż. On już nie pracuje - dodała aktorka.