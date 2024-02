Maria Sadowska ubolewa nad losem artystów i ujawnia, że nie zarabia na "Dziewczynach z Dubaju": "Nie dostaję ANI ZŁOTÓWKI"

W ostatnich dniach w polskich mediach głośno jest o protestach artystów. Wszystko za sprawą niewprowadzenia w Polsce dyrektywy o tantiemach z platform streamingowych. Co ciekawe, nasz kraj jest już ostatnim w całej Unii Europejskiej, w którym nie wdrożono uaktualnionego aktu prawa. Nowy rząd co prawda przygotował nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , jednak jej kształt jest daleki od oczekiwań twórców. W sprawę wyjątkowo zaangażował się Mateusz Banasiuk.

Maria Sadowska zabiera głos na temat ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Świat się zmienia, a nasze zapisy prawne, mające za zadanie chronić artystów, są 30 lat wstecz. Mamy tam napisane, że dostaniemy tantiemy z VHS-ów - wskazuje w rozmowie z tabloidem i dodaje, że to nie w porządku, iż artyści, których produkcje można oglądać na popularnych serwisach, nie otrzymują za to wynagrodzenia.

Rozumiem wściekłość młodych twórców, ponieważ to wszystko się przenosi na internet. Za chwilę nie wiadomo, jak dalej będzie. To będzie w tej chwili największe pole eksploatacji kina. I jak ci młodzi w ogóle mają żyć? Jak oni w ogóle mają tworzyć? Jak oni w mają się rozpędzić i cokolwiek zacząć? - ubolewa.

Maria Sadowska żali się, że nie dostaje pieniędzy za "Dziewczyny z Dubaju"

Maria Sadowska opowiada o tym, jak trudna jest praca artysty

Dla nas to są dwa lata pracy i to jest bardzo ciężka praca. To jest praca, szczególnie na planach filmowych, czasami po 16 godzin dziennie. Jest trochę regulacji tych z zakresu BHP, ale mimo to, w Europie są plany 10-godzinne, u nas nadal jest 12-godzinny plan zdjęciowy. To jest naprawdę bardzo ciężka fizyczna praca - przekonuje, na koniec podkreślając raz jeszcze, dlaczego dla twórców tak ważne są tantiemy: