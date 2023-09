Maria Winiarska narzeka na swoją emeryturę. "Mam wrażenie, że jestem oszukiwana"

Lol 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Jak to mozliwe placic duze skladki i dostawac mala emeryture??? Jezeli to prawda to powinna isc do sadu! Jak mozna dawac czlowiekowi 1200 zl?? Jezeki pracujesz cale zycie to powinienes dostawac minimum 3000 zl! Przeciez to i tak ledwo na przezycie!