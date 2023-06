Marian Lichtman w ZASKAKUJĄCYCH słowach o Ewie Krawczyk: "Myślę, że może być najwspanialszą macochą na świecie"

Marian Lichtman w zaskakujących słowach o Ewie Krawczyk

Jesteśmy po tej samej stronie. Ja ją rozumiem i jestem pewien, że ona mnie też na swój sposób rozumie. I to mówię całkiem obiektywnie i przyjaźnie. Po co się kłócić? Nawet przysłowie mówi: zgoda buduje - wyznał w rozmowie Krzysztof Krawczyk junior.

Mogliby się pogodzić, rozdzielić co trzeba. Przecież jako synowi na pewno coś mu się należy po ojcu - powiedziała Lichtman w rozmowie z "Super Expressem".

Powinna się sprawa zakończyć. My do Ewy nic nie mamy, tylko ją prosimy, żeby doprowadziła tę sprawę do końca. Myślę, że Ewa może jeszcze być najwspanialszą macochą na świecie, jakby się rozliczyła i po prostu zachowywała przyzwoicie. A ma wielkie szanse, żeby nią zostać - wyznał Marian Lichtman "Super Expressowi".