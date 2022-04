Marianna Dufek z entuzjazmem o planach nakręcenia filmu o Kamilu Durczoku przez Patryka Vegę: "Jego twórczość oceniam NAJGORZEJ"

Jak informowaliśmy przed kilkoma dniami, wzmożone zainteresowanie życiorysem Durczoka miało zainspirować Patryka Vegę do pracy twórczej. Kontrowersyjny - delikatnie mówiąc - reżyser miał dostrzec w dziennikarzu "postać rodem z Dostojewskiego", o którą mógłby oprzeć fabułę filmu pełną seksu, narkotyków i alkoholu, czyli tego, co do tej pory najbardziej stymulowało jego twórczość.

Fakt skontaktował się z Marianną Dufek z pytaniem, co sądzi o tego typu przedsięwzięciach. Dziennikarka TVP3 Katowice jasno określiła, że Vega nie ma raczej co do niej dzwonić na konsultacje, jako że jego filmy do tej pory nie wywarły na niej pozytywnego wrażenia.