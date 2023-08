Marianna Gierszewska szokuje wyznaniem: "Jestem dzieckiem OCALAŁYM PRZED ABORCJĄ". Jej mama "modliła się o poronienie"

.Milena. 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Z czałym szacunkiem do tej Pani, ale... Miałam ją za mądrą, intrligentną, czułą, empatyczną i utalentowaną osobę... A znowu się zawiodłam na ludziach, znowu wyszło jak to mówią, szydło z worka... Twoja mama Mari, jej dusza i intuicja wjedziała że z ciążą/ płodem jest coś nie tak. Los, natura także o tym wiedziały. Kiedyś płody rodzino i urodzone dziecko zrzucano ze skał w przepaść lub topiono. Nie ma co cenzurować, taka nasza przeszłość, taka historia ludzkiej cywilizacji. Radzono sobie na kazdy sposob jaki byl. Kazdy chce i kazdy wie, oraz powinno sie do tego dazyc zeby dbac tylko i wlacznie o ciaze i plody ktore sa zdrowe. Dazyc by takie zdrowe i "normalnie" genetycznie plody sie rodzily. Przeciez kazdy z nas chce zeby kolejne, coraz no mlodsze i nowsze pokolenie bylo silniejsze, w pelni witalne, zdrowe. Ciaza i porod to za duze wyrzeczenie i za duza trauma tortur by z takiej ciazy rodzic uszkodzony, czy z wadami plod. Bezsilny, slaby, chory. Natura po prostu wiedziala co robi. Pani ma powazna chorobe ktora jest autoimmunologiczna, gastroenterologiczna, najpewniej też dziedziczna... Szkoda ze pani matka i pani obciazyliscie i corke i wnuczke. Zycie z ta choroba to nie zycie a wegetacja. Taka jest prawda. Takie jest zycie. Szczere, orawdziwe i bezlitosne. Life is brutal. IUD, CC, MM, aborcja farmakologiczna i zabiegowa, sterylizacja kobieca powinno być to wszystko w pełni legalne i na żądanie. By każda z kobiet miała drzwiczki, wyjście z sytuacji, WYBÓR. Pseudo sekta "pro life" a raczej pro death predzej bardziej szkodzi niz pomaga i ratuje zycie i zdrowie kobiet. Mamy co mamy od 2020roku. Pato zaścianek i karton. Nawet w aptekach i zielarniach nie można dostać i kupić herbatki z czystego krwawnika, aloesu, piołunu na przyśpieszenie okresu, jak ktoś ma PCOS i cykle 40-45-50 dniowe... Bo w tym kraju wszystko się kręci wokół madek i puodów. Żałosne.