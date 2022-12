Marianna Gierszewska wspomina "pierwszy raz" z mężem. Opisuje, jak wygląda SEKS ze stomią

Marianna Gierszewska łamie stereotypy wokół stomii. Dziś jest szczęśliwą mężatką i mamą

Nie chciałam wchodzić w tę relację z tajemnicą. Powiedziałam mu: jak wiesz, jestem po operacji, a jej konsekwencją jest stomia. Czy wiedział, co to jest stomia? Nie. Wzięłam więc telefon i pokazałam mu, co to jest. Zapytałam, czy to dla niego okej. A Miłosz odpowiedział, że wszystko, co dla mnie jest okej, dla niego też takie jest. To było słodkie. Tuż po naszym spotkaniu poszedł do domu i przez kilka godzin czytał w internecie o stomii. Chciał w ten sposób wyrazić szacunek do mojej sytuacji, nie chciał wyjść na ignoranta - wspomina.