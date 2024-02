Marianna Schreiber poszła na Fame MMA. Nie tego się spodziewała. "Jestem ZAŁAMANA" (FOTO)

Marianna Schreiber wybrała się na galę Fame MMA. "Jestem załamana"

Czasem ciężko stwierdzić czy sobie żartujesz, czy jesteś egocentryczką; Na plakaty trzeba sobie zasłużyć ; To już nie brzmi jak sarkazm. Sarkazm powtarzany co chwilę staje się stylem bycia - czytamy.

Marianna Schreiber zdradza, ile kosztowała jej stylizacja

Mam na sobie outfit - 300 zł. W życiu naprawdę nie musisz grać pozera. Drogie ubrania najczęściej są dla ludzi, których na nie nie stać, i po to, by inni otwierali oczy na to, co mają. Ja wolę, żeby otwierali oczy na to kim jestem. Dzień dobry - napisała w niedzielę rano.