Marianna Schreiber UDZIELIŁA WYWIADU tuż po tym, jak jej mąż ogłosił ROZSTANIE: "Chciałabym, żeby..."

twoja stara 54 min. temu

W moim osiedlowym sklepie pracuje chlopak, okolo 30 letni, z wrodzona niepelnosprawnoscia ruchowa. On nie siedzi na kasie, on STOI przy kasie, wyklada towar, czasem pomaga przy kasach samoobslugowych. Zawsze mily, uczynny, klienci go bardzo szanuja i lubia. Zawsze gdy go widze mysle o celebrytach, takich jak Schreiberowa. Mloda, zdrowa baba, miala dziecko i meza, ktory utrzymywal dom. Ale nie, zachcialo sie "przygod", robi jakies chore akcje, a to teledysk z Najmanem, a teraz te walki, gdzie jak dostanie strzala, to moze sie skonczyc albo wyladowac na wozku inawlidzkim. Ten mlody facet nie ma za bardzo widokow na inna prace, dlaczego? Bo mieszka naprzeciw tego sklepu i dzieki temu nie traci pieniedzy i zdrowie na dojazdy. A taka dzida nie szanuje ani siebie, ani swojego meza, ani wspolnego dziecka. I jeszcze swoje chore pomysly nazywa "realizowaniem sie'.