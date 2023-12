Marianna Schreiber ZAWALCZY w Clout MMA. Wiadomo, z kim się zmierzy. "Najgłośniejszy debiut tego roku" (FOTO)

kibitz 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To to jeszcze nic. Hiszpanie (w zasadzie to Katalończycy bardziej) pl u li na Lewandowskiego, że się już nie nadaje. Trener uznał, że jego i dwóch innych graczy do Belgii nie zabiera na ostatni mecz w Lidze Mistrzów (Barcelona ma już awans z grupy). Nagle się okazało jednak, że Lewandowski jedzie do Belgii i naiwny kibic mógł myśleć, że na koniec na 20 minut wejdzie. Tymczasem gra, haruje znowu od pierwszej minuty, widać prezes i trener Barcy boją się, że bez Lewego te ich "talenty" to ze 0:4 przegrają.