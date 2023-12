Marieta Żukowska NARZEKA na rodzime plany zdjęciowe: "W Polsce pracujemy po DWANAŚCIE godzin dziennie, we Włoszech maksymalnie OSIEM"

Gwiazda nigdy nie narzekała na brak propozycji zawodowych. Mimo tego nie do końca jest zadowolona z organizacji pracy przy powstawaniu zdjęć do polskich filmów i seriali. Od dłuższego czasu wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, by choć na chwilę opuścić ojczyznę i wrócić do ukochanych Włoch. To właśnie z tym krajem wiąże swoje zawodowe i prywatne plany.