Wystrojona Marieta Żukowska podziwia luksusowe auta z dziećmi i NOWYM PARTNEREM (ZDJĘCIA)

Córka to jest takie słowo, które mnie zawsze wzrusza, jakoś powoduje taką furię emocji w środku. Bo ten człowiek, który przyszedł do mojego życia, czyli Pola, to jest chyba najważniejsza, najczulsza, najostrzejsza nauczycielka w moim życiu. I to jest niesamowite z nią po prostu doświadczać tego życia. Teraz mam drugą, przyszywaną. Z nią też doświadczać jest wspaniale. To są, myślę, moje największe nauczycielki. I chyba dlatego, że najbardziej zależy mi na tym kontakcie z nimi - tłumaczyła dla "Vivy!".