Marietta Fiedor z "Love Island" już ma NOWEGO CHŁOPAKA?! (FOTO)

Okazuje się, że Oliwka nie jest jedyną uczestniczką polsatowskiego formatu, która została ostatnio ugodzona strzałą amora. Wszystko wskazuje na to, że drugą połówkę znalazła także Marietta Fiedor. Po głośnym rozstaniu z Frankiem , który miał ponoć rozsyłać bez jej wiedzy roznegliżowane zdjęcia ekspartnerki , 23-latka najwyraźniej nie zamierzała długo czekać z kolejnym związkiem.

Wolę Cię z tym facetem, Idealnie do siebie pasujecie, W każdej fryzurze wyglądasz bosko, ale facet u boku też dodaje ci uroku, Z tym panem ze zdjęcia bylibyście idealni, Najładniej to ci z tym panem, Pasujecie do siebie - czytamy w licznych komentarzach.