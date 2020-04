Oliwia z "Love Island" ŁAMIE NARODOWĄ KWARANTANNĘ, żeby MIZIAĆ SIĘ z Sashą z "Top Model" w domu Kasjo z "Warsaw Shore" (WIDEO)

Pamiętacie jeszcze Oliwię Miśkiewicz z Love Island ? Tej, która na przestrzeni ostatnich miesięcy dała poznać się tylko przez wyjątkowo burzliwą relację z poznanym w programie Maciejem Szewczykiem? My też wolelibyśmy zapomnieć. Oliwka jednak znowu dała o sobie znać w ostatni wtorek, kiedy postanowiła wybrać się na randkę do mieszkania Sashy i Don Kasjo znanych nam z Warsaw Shore .

Patrzcie ku*wa, co się stało. Koleżanka dzisiaj ma przyjść. U Sashki koleżaneczki dawno nie było . Jaki zaangażowany, zawstydzony - relacjonował na InstaStory Don Kasjo.

Nowy "przyjaciel" Oliwii pofatygował się nawet, aby eskortować dziewczynę do swojego mieszkania. Przed klatką przywitał ich niosący się po blokowisku głos Don Kasjo.

Co to za para? Kto to? Ukrainiec i Ukrainka? - krzyczał z okna uczestnik Warsaw Shore.