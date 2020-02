Marietta z "Love Island" komentuje nowy związek Franka: "Nie był dla mnie zaskoczeniem"

Mimi 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Już dajcie spokój z tym tematem. Koleś zachował się mega słabo. Jego "odezwy do narodu" są żenujące. Najlepsze jest to, że on nadal myśli, że chodzi o to, że rozstał się z Mariettą i ma nową laskę xdd Nie dociera, że chodzi o to w jakim "stylu" komentował poprzedniczkę oraz ich związek, również w korespondencji ze swoimi obserwatorami. Rozstania się zdarzają i tyle. Często nie mamy na coś wpływu. Jednak to, jak znosimy porażkę to już kwestia charakteru lub jego braku.