Franek z "Love Island" obsypuje czułościami nową dziewczynę i motywuje fanów: "Życie jest zbyt krótkie, żeby się skradać powoli"

Love Island. Wyspa Miłości niespodziewanie okazał się hitem zeszłorocznej ramówki Polsatu. Nie dziwne więc, że stacja już zapowiedziała realizację kolejnej odsłony show i starannie dba o to, aby promować jego uczestników. Byli wyspiarze również nie marnują okazji na zapewnienie sobie medialnego rozgłosu. Chociaż do tej pory w tym temacie przodowały internetowe kłótnie Oliwki i Maćka, apetyt na sławę mają również pozostali rezydenci hiszpańskiej willi.

Jakiś czas temu Franek postanowił jednak ułożyć sobie życie na nowo i znalazł pocieszenie w ramionach innej kobiety. Jego wybranką jest Paula Peszko, mieszkanka Dubaju oraz entuzjastka aktywności fizycznej. Wszystko wskazuje na to, że ich uczucie kwitnie. Ostatnio były wyspiarz pochwalił się w sieci serią wspólnych fotografii z nową dziewczyną, które opatrzył motywującym podpisem.

Ryzykuj, bo bez tego nic nie ugrasz... Żyj szybko, bo życie jest zbyt krótkie, żeby się skradać powoli... Nie pozwól, by ludzie mówili Ci, co sprawi, że będziesz szczęśliwy, bo oni Twojego życia za Ciebie nie przeżyją - apelował do obserwatorów Franek.