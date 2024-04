Marina eksponuje wyraźnie ZAOKRĄGLONY brzuch. Już szykuje się do porodu i szybkiego powrotu do formy (FOTO)

Marina rozpoczęła przygotowania do porodu

Wygląda na to, że narodziny drugiego dziecka Mariny zbliża się wielkimi krokami. Celebrytka poinformowała na Instagramie, że wraz z fizjoterapeutką rozpoczęła przygotowania do porodu. Wiadomo już, że będzie musiała zadbać nie tylko o sferę fizyczną, ale i między innymi o dietę. Już zapowiedziała, że chce bezpiecznie wrócić do formy po ciąży.