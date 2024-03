Ciężarna Marina Łuczenko i jej torebka za 176 tysięcy złotych kroczą dumnie po ulicach Warszawy w asyście mamy (ZDJĘCIA)

W ostatnich tygodniach Marina Łuczenko ma sporo powodów do radości. W połowie marca WAGs w swoich mediach społecznościowych ogłosiła, że jest w ciąży i wraz z Wojciechem Szczęsnym spodziewają się narodzin drugiego dziecka. Stan błogosławiony nie przeszkodził jednak Marinie, by kilka dni temu wraz z mężem i synem przylecieć do Polski, gdzie sportowiec rozgrywał jeden ze swoich meczy.