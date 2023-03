Marina Łuczenko chwali się luksusową PRALNIĄ w swojej willi. Internauci pieją z zachwytu: "CUDO w amerykańskim stylu" (ZDJĘCIA)

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny budują luksusową posiadłość w Polsce

Marina pochwaliła się pokaźną pralnią. Jest "na bogato"

Cudo w amerykańskim stylu. Uwielbiam takie wnętrza; Ale cudna! Co to za kolor frontów?; Piękna. Jednak współczuję wsypywania proszku czy wlewania płynu do płukania do pralki. Można było obniżyć 20-30 cm i było by wygodniej.