Marina Łuczenko z dumą prezentuje wnętrze pokoju syna. Liam ma kocyk Hermes za KILKA TYSIĘCY i łóżko ze ZJEŻDŻALNIĄ (FOTO)

Tak Liam Szczęsny spędza wolny czas. Marina i Wojtek zadbali o wszystko

Mimo napiętego grafiku Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny starają się zapewnić synowi szczęśliwe dzieciństwo. Dbają nie tylko o to, aby rozwijał pasje, lecz także o warunki, w jakich ich pociecha spędza wolny czas. Niedawno ukochana piłkarza pochwaliła się na Instagramie wnętrzem pokoju Liama , które zdecydowanie robiło wrażenie.

Teraz sytuacja się powtarza, jednak tym razem otoczenie synka pary prezentuje się nieco inaczej. Na ścianach widzimy tapetę w paski, na podłodze parkiet ułożony w "jodełkę", a całość utrzymana jest w delikatnym odcieniu błękitu. Marina wspomniała, że wraz z mężem inwestują w nieruchomości, więc wydaje się oczywiste, że Liam ma swoje miejsce do życia także w innych domach.

Marina pokazała wnętrze pokoju Liama. Zdecydowanie jest na bogato

Na nagraniach z relacji Mariny widzimy najpierw, jak Liam siedzi przy biurku i trenuje kolorowanie. To jednak dopiero początek, bo przy okazji ujęcia z rozpakowanym pudełkiem puzzli na podłodze widzimy, że spędza czas wśród luksusowych przedmiotów, do których przywiązani są także jego rodzice. W tle można dostrzec m.in. kocyk Hermesa , który upodobała sobie wcześniej m.in. córka Meghan Markle i księcia Harry'ego .

Na tym oczywiście nie koniec. Z dalszej części relacji dowiadujemy się bowiem, że Liam sypia w specjalnym łóżku, do którego przylega jego własna zjeżdżalnia. Sam pokój ma sporo drewnianych elementów i jest dość minimalistyczny, jednak gdyby syn pary chciał wyjść na balkon, to ma do tego nawet oddzielne wyjście.