Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny z nosami na kwintę czekają pod hotelem na rolls royce'a (ZDJĘCIA)

Niestety,ale Szczęsny jest na wylocie w Juventusie.Bardzo go to martwi,ale ostatnio wpuszcza coraz więcej łatwych strzałów. Dortmund już się wycofał i go nie chce ,a powodem wygórowane stawki,bo w Juventusie ma 7 milionów euro za sezon.Niemcy tyle nie dadzą. Siedzi więc chłopina i się stresuje. Ja mówi w wywiadzie gotów nawet powalczyć o miejsce w składzie,byle w Juventusie,ale z reprezentantem Włoch-marne szanse.