Marina Łuczenko mędrkuje w Paryżu z torebką za 6,5 tysiąca: "Nie znając celu podróży, NIE DOSTANIESZ BILETU" (FOTO)

Marina Łuczenko na co dzień z zaangażowaniem działa jako influencerka. Celebrytka ochoczo relacjonuje na Instagramie zagraniczne wycieczki, zachwala kolejne talenty syna Liama i pozuje w starannie dobranych stylizacjach. Żona Wojciecha Szczęsnego jest miłośniczką drogich ciuszków i markowych dodatków, które regularnie pokazuje w sieci "na prośbę" obserwatorów. Choć celebrytka najchętniej paraduje w stylizacjach wartych krocie, podkreśla, że równie dobrze czuje się w ubraniach z sieciówek.

Ostatnio Marina Łuczenko pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z kolejnej podróży. Celebrytka ponownie wybrała się do Paryża, gdzie na początku października bawiła na Tygodniu Mody. Marina nie odmówiła sobie rzecz jasna pamiątkowej fotografii w prawdziwie francuskiej scenerii - tuż przed butikiem Celine. Sklep słynnej francuskiej marki idealnie sprawdził się jako tło dla modnej stylizacji Mariny.

Wycieczka do Paryża wyraźnie zainspirowała Marinę do życiowych przemyśleń. Do zdjęcia celebrytka postanowiła bowiem dołączyć prawdziwie filozoficzny opis.