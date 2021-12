Marina Łuczenko ogłasza, że musiała przejść operację: "Może kiedyś ZNAJDĘ ODWAGĘ, by opowiedzieć moją historię"

Hello 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Absolutnie jej źle nie życzę ale wydaje mi się że nie powinna mówić w ogóle o takich rzeczach, Bo zdaję sobie sprawę że zaraz będzie pytana o to na każdym kroku bo przecież to jest to normalne ludzie chcą wiedzieć skoro powiedziała że miała operację.. ale ona właśnie taka jest to już jest któraś zagranie tej strony kiedy mówi że coś się stało ale ona o tym nie może powiedzieć, więc po co w ogóle poruszać ten temat... Wydaje mi się że ona tak naprawdę chcę być na wszystkich portalach plotkarskich bo to przynosi jej jakieś tam zyski, mi osobiście szkoda dziewczyny dlatego że od kiedy weszła w związek z tym bramkarzem to tak naprawdę jej życie ogranicza się tylko do dziwnych teledysków do promowania kosmetyków na Instagramie, nie może nigdzie zagrzać miejsca bo tak naprawdę ciągle gdzieś wyjeżdża.. oczywiście że wiedziała jak to będzie żyć z piłkarzem, ale dopóki do wody nie wejdziesz to tak naprawdę nie wiesz czy jest zimno czy ciepło... Szkoda mi jej dlatego że definitywnie dziewczyna ma głos i potrafi śpiewać, a tak naprawdę ciągle idzie W takim kierunku który nie jest dla niej dobry, mam wrażenie że w Polsce jest najbardziej hejtowana celebrytką? Jestem pewna że w jakimś stopniu odbija się to na niej bo przecież nie jesteśmy ze skały..