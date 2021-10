Marina Łuczenko tłumaczy się z TWERKOWANIA na TikToku: "Nie jest tak, że stajesz się inną osobą, gdy zostajesz mamą"

No i ta druga część, która pisze: "Cringe", "Mnie by było wstyd, gdyby moja mama wstawiała coś takiego", "Co na to twój mąż?" - przytacza wiadomości od "fanów", którym następnie postanawia wytłumaczyć, jak ona widzi całą sytuację:

Słuchajcie, ja na szczęście w zupełnie inny sposób wychowuję mojego syna. To, co dla mnie jest najważniejsze, to żeby zawsze być sobą - wyjaśnia. I to nie może być tak, że raptem jesteś zupełnie inną osobą tylko dlatego, że jesteś czyjąś żoną albo stajesz się mamą. Ja cały czas jestem tą samą Mariną i jak mam ochotę sobie szaleć na TikToku czy na Insta, bo po prostu mam taką ochotę, to to robię - przekonuje, na zakończenie nawiązując do użytego filtra: I wam również polecam zawsze być sobą, w szczególności z motylkiem na nosie.