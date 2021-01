Marina Łuczenko tłumaczy się ze zdjęć, na których zalewa się łzami: "To był NAJGORSZY miesiąc mojego życia" (FOTO)

Koko 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Dajcie jej spokój. To ze ma więcej pieniędzy nie znaczy, że nie ma problemów jak każdy i nie chodzi o takie które można załatwić pieniędzmi. Pieniądze tak naprawdę szczęścia nie dają. Najważniejsze w życiu to zrozumienie drugiej osoby, prawdziwa miłość, zdrowie swoje i rodziny, przyjaźń, przytulenie, wysłuchanie, uważności na człowieka i świat, słońce, powietrze do oddychania, woda do picia, jedzenie proste i zdrowe, ukochana pasja, najprostsze a najcenniejsze rzeczy nie za miliony! Tego się trzymajmy. Po co te wszystkie gonitwy życiowe, życie jest proste a my je komplikujemy, zawalamy zbędnymi rzeczami, jesteśmy przebodzcowani, nerwowi, sfrustrowani, zdyszani jak szczury. Po co to? Spokoju duszy życzę! Ten bogaty kto ma proste życie, zna równowagę i jest świadomy!