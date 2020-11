Marina Łuczenko jest mocno zestresowana

Lucas 23 min. temu zgłoś do moderacji 121 23 Odpowiedz

Ten rząd prowadzi do ruiny prowadząc do kolejnego lockdownu. Działania i obecne rozporządzenia są w obecnym stanie bezsensowne, takie działania miały jeszcze sens w marcu, kiedy wirus wchodził do Polski, by ogniska wyłapać i dążyć do pokonania zakażenia, ale nie w tym okresie, gdzie mleko się wylało na cały kraj, gdzie praktycznie w każdej miejscowości można się spodziewać osób noszących wirusa. Teraz tylko rząd szkodzi gospodarce i dochodom przeciętnym Polakom, którym zakazuje się prowadzić własny biznes, a co za tym idzie, dokonuje się spadek wpływów do budżetu, rząd z kolei obiecuje rzucenie kolejngo ochłapu na otarcie łez, nie idziemy w innym kierunku, jak tylko w stronę przepaści gospodarczej. Rząd powinien przystąpić do normalnego życia i prowadzenia działalności gospodarczej. To nie daje żadnego porządanego efektu, to chowanie trupa w szafie. Na tym tylko tracą ludzie z innymi chorobami współistniejącymi. To nie ma sensu, skoro umieralność na COVID jest na poziomie zwykłej grypy. Na tym tylko korzystają Chiny, dzięki panice mogą dalej prowadzić swoją hegemonię w Europie.