Marina Łuczenko reaguje na prośbę o wrzucenie zdjęcia w podpasce poporodowej: "To, że coś jest naturalne, nie oznacza, że trzeba to pokazywać"

Marina Łuczenko ujawnia, czego nigdy nie zrobi w trakcie połogu

Nie mam takiej potrzeby. To, że coś jest naturalne, nie oznacza, że trzeba to pokazywać. Tym tokiem myślenia trzeba by pokazywać znacznie więcej i tutaj moje pytanie: po co? Żeby była jasność, nie oceniam tych, którzy to robią. Ja osobiście nawet bym nie chciała takiego zdjęcia w swoim telefonie. Przypominałoby mi o bólu. Poród to bardzo ciężkie przeżycie pod wieloma względami dla absolutnie każdej kobiety i nie ma tu co czarować- wyczerpująco odpowiedziała.