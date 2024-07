Marina Łuczenko ujawnia, że "Noelka była zaplanowana według chińskiego kalendarza" i mówi o połogu: "Nie mogłam wstać z łóżka, okropny ból"

Zobacz także: Marina tłumaczy, czemu chroni wizerunek syna. "Nie chciałabym, żeby ktoś oceniał jego wygląd, to zwykły chłopczyk"

Marina Łuczenko nie ma przyjemnych doświadczeń z sali porodowej

35-latka uchyliła drzwi do swojego świata, poświęcając wtorkowe Q&A wyłącznie sprawom rodzinnym. Internauci chcieli dowiedzieć się m.in., w jaki sposób Liam zareagował na nową członkinię rodziny. Nie brakowało też pytań o uczucia Wojciecha Szczęsnego do maleńkiej Noelli.

Pierwszy poród skończył się awaryjnym cesarskim cięciem, o którym nic nie wiedziałam, ponieważ byłam przekonana, że uda mi się naturalnie urodzić. Niestety, nie udało się. To był okropnie ciężki poród, ale dość szybko doszłam do siebie. Przy drugim miałam już wskazanie na cesarskie cięcie, ale pierwszy tydzień był najtrudniejszym tygodniem mojego życia, jeżeli chodzi o moje samopoczucie. Nie mogłam wstać z łóżka, okropny ból, ale składa się na to wiele czynników - objaśniła.