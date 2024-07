Marina Łuczenko już pokazała TWARZ Noelii! (FOTO)

Nat 3 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Strasznie jej zazdroszczę. Czy to czyni mnie złym człowiekiem? Chyba nie tak bardzo. Nie życzę jej źle. Nie chcę aby straciła to co ma. Po prostu też bym tak chciała. Facet, który jest w nią wpatrzony. Dwoje zdrowych, ślicznych dzieci i bezpieczeństwo finansowe. Nie musi się martwić żadnymi kredytami, ani czy starczy na dentystę. Wygrała życie dziewczyna. Zazdroszczę.