Marina Łuczenko składa życzenia urodzinowe mężowi i POKAZUJE Liama! "Oczka po mamusi, nosek po Wojtku" (FOTO)

Aga hh 13 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Ja mam synka co ma już 2 latka i jeszcze ani jednego zdjęcia z nim nie wstawiłam na fb i nie wstawię. Dzięki Bogu nie mam instagrama i sobie nie założę bo przez to dziadostwo to tylko ludzie warjuja, dostają depresji also odbierają sobie życie. Ten instagram to jest jak narkotyk, ludzie się tak uzależniają od niego jak od narkotyków....