Marina i Wojtek Szczęsny są już razem. "Po pięciu tygodniach rozłąki nasza rodzina WRESZCIE JEST W KOMPLECIE" (WIDEO)

Ta Pani 29 min. temu zgłoś do moderacji 72 8 Odpowiedz

I po co to? Kogo to Marina obchodzi? Daj spokój, ludzie i tak mają to gdzieś. Nas teraz obostrzenia interesują, bo za tydzień kolejne i kolejne zakłady zamykają i pewno z 2m na 2.5m odstęp. Ciekawe czy oddychać jeszcze będzie można?