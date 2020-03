Camilla Parker Bowles apeluje do ofiar przemocy domowej: "Nie bójcie się prosić o pomoc!"

Anna 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

To prawda przemoc domowa wobec kobiet jest tak częsta ze aż sobie nie zdajemy z tego sprawy. I nie musi to być przemoc fizyczna ale też psychiczny czy ekonomiczna. A kobiety nie mają gdzie szukać pomoc. Na początku związku kobiety nie chcą widzieć pewnych cech partnera, później udają ze im to nie przeszkadza a na końcu dramat. A wystarczy już od samego początku mówić szczerze co nam nie pasuje i starać się porozumieć a jeśli nic z tego to się rozstać. Niektóre kobiety niesty nisko się cenią i boją się że partner odejdzie jeżeli się mu zwróci uwagę. On natomiast jeśli mu się nie powie nie domyśli się. Po latach kobieta nie wytrzymuje a on się dziwi że tyle lat jej nie przeszkadzało to i owa a teraz się czepia. Rozmowa jest najważniejsza i nieukrywanie myśli i emocji.