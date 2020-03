Anna Mucha ubolewa nad trudami domowej "kwarantanny": "Mówili: wreszcie dwa tygodnie z dziećmi, odpoczniesz. Ja chcę do pracy!"

ZNOWU 1 godz. temu zgłoś do moderacji 121 2 Odpowiedz

Znikają fajne wpisy, które mają po kilkaset plusów. Jeśli w danej chwili nie możecie rozwinąć odpowiedzi na komentarz, oznacza to, że jest on właśnie kasowany i po odświeżeniu strony już go nie będzie. To jest już nudne. Znikają lubiane komentarze oraz te, które zwracają na to uwagę. Na co komu taki portal? Może od razu zablokujcie możliwość komentowania? Do tego 'galerie' mają zdjęcia słabej jakości.