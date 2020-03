Rozważna Oliwia Bieniuk chwali się zdjęciem z domowego zacisza i apeluje: "ZOSTAŃ W DOMU!"

Koronawirus w Polsce wciąż sieje postrach wśród obywateli. Do tej pory w naszym kraju odnotowano 1244 przypadki zakażenia, a 16 osób niestety zmarło. Z tego powodu władze od tygodni apelują, aby zastosować się do zasad bezpieczeństwa i w miarę możliwości pozostać w domach.





Swój udział w promowaniu wśród młodych rozważnego podejścia do panującej pandemii mają też polskie gwiazdy. Wiele znanych osobistości regularnie apeluje do obserwujących, aby ci zastosowali się do przepisów i nie narażali siebie i innych na niebezpieczeństwo. Oznacza to jednak, że nie brakuje oczywiście przypadków osób, które nawet w tak trudnym momencie chcą za wszelką cenę "iść pod prąd".





Na szczęście rozsądne podejście do sprawy prezentuje również Oliwia Bieniuk, która podzieliła się na Instagramie nowym zdjęciem wykonanym w domowym zaciszu. Na jego potrzeby córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka postawiła na prosty, naturalny look.





Zostałam w domu. Dbajcie o swoje zdrowie! #zostańwdomu - napisała zwięźle Oliwka.





Warto oczywiście nadmienić, że w tym przypadku to opis dodany do posta powinien budzić szczególne zadowolenie, bo, patrząc na popisy niektórych celebrytów, nie jest to wcale sprawa aż tak oczywista. Obserwujący natomiast jak zwykle nie zawiedli i szybko zapełnili stosowne pole dziesiątkami pozytywnych komentarzy.





